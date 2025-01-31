В Казани задержали подростка за попытку поджога Порохового завода

Фото: Динар Фатыхов

В Казани подросток попытался поджечь административное здание федерального казенного предприятия «Казанский государственный казенный пороховой завод», бросив в него горящий «коктейль Молотова». В связи с инцидентом Управление МВД по Казани инициировало уголовное дело по признакам терроризма, основываясь на части 1 статьи 205 УК.

В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции установили личность подозреваемого — 16-летнего учащегося 10-го класса одной из средних школ Казани.

Подросток был задержан, и Вахитовским районным судом ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В ходе допроса обвиняемый частично признал свою вину, объяснив свой поступок желанием создать проблемы своему отцу, который недавно покинул семью.

В связи с возрастом обвиняемого все материалы уголовного дела были переданы в Следком России по Татарстану, где будет продолжено расследование.



Анастасия Фартыгина