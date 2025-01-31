ХК «Чистополье» Альберта Хуснуллина откроет в Болгаре комплекс по переработке мяса

ХК «Чистополье» Альберта Хуснуллина инвестирует в переработку мяса

Фото: Динар Фатыхов

Холдинговая компания «Чистополье», контролируемая сыном вице-премьера России Марата Хуснуллина Альбертом, планирует запустить в Спасском районе Татарстана мясоперерабатывающий комплекс на 1 080 т/год. Об этом сообщил глава компании Наиль Залаков во время «Муниципального часа» в АИР. Открытие комплекса запланировано на апрель этого года, уточнил он.

Для этого ХК «Чистополье» учредила дочернюю компанию ООО «Агрофирма 16» (с регистрацией в Спасском районе), приобрела здание для переработки мяса в Болгаре и убойный цех в селе Три Озера. По словам Наиля Залакова, мясоперерабатывающий комплекс собирается выпускать чистое мясо по стандартам халяль, колбасные изделия в классе премиум. Прогнозируемая выручка — 1,3 млрд. «Это будет наш первый шаг в переработку», — отметил Залаков. Одновременно с этим ХК «Чистополье» находится в процессе запуска фермы по выращиванию индейки в Лениногорском районе, добавил он.

В декабре глава холдинговой компании «Чистополье» Наиль Залаков со значительным перевесом победил на выборах депутата Госсовета РТ. ХК «Чистополье» работает в нескольких районах Татарстана, учредив около 30 сельхозпредприятий по выращиванию зерна, производству мяса, молока. Основной точкой приложения усилий является Чистополь, недавно открыты предприятия в Лениногорске и Новошешминске. Выручка по итогам 2023 года составила свыше 330 млн рублей.

Луиза Игнатьева