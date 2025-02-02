Казанский аэропорт закажет чак-чак на 600 тысяч рублей

Фото: Динар Фатыхов

Казанский аэропорт закупит чак-чак на 600 тыс. рублей. Соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупок.

Точное количество порций в техническом задании не уточняется, в документе значится — «по мере необходимости».

Все упаковки должны быть брендированы и окрашены в голубой цвет. На дне будет значиться логотип аэропорта размером 2,5 х 2,5 см.

Подрядчик обязуется поставлять чак-чак по заявкам заказчика в течение года с момента подписания договора. Осуществлять заказы необходимо в течение 30 рабочих дней после приема заявки. Кроме того, аэропорт оставляет за собой право корректировать сроки и объем товара.

Напомним, для встречи гостей на XVI саммите БРИКС в Казани подготовили 65 порций чак-чака общим весом 130 килограммов.

Елизавета Пуншева