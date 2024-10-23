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Для встречи гостей на саммит БРИКС приготовили 130 килограммов чак-чака

18:33, 23.10.2024 Сюжет:  XVI саммит БРИКС в Казани
Для встречи гостей на саммит БРИКС приготовили 130 килограммов чак-чака
Фото: Динар Фатыхов

Для встречи гостей на XVI саммите БРИКС в Казани подготовлено 65 порций чак-чака общим весом 130 килограммов. Об этом сообщили в пресс-службе раиса Татарстана.

— Хлеб-соль и чак-чак — это неотъемлемая часть теплого гостеприимства в республике, — подчеркнули там. — Угоститься могли не только лидеры государств, но и прибывшие делегации.

Сегодня днем национальное блюдо попробовал президент Беларуси Александр Лукашенко. Он отдельно похвалил чак-чак и каравай.

Олег Исаков

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