Для встречи гостей на саммит БРИКС приготовили 130 килограммов чак-чака
Для встречи гостей на XVI саммите БРИКС в Казани подготовлено 65 порций чак-чака общим весом 130 килограммов. Об этом сообщили в пресс-службе раиса Татарстана.
— Хлеб-соль и чак-чак — это неотъемлемая часть теплого гостеприимства в республике, — подчеркнули там. — Угоститься могли не только лидеры государств, но и прибывшие делегации.
Сегодня днем национальное блюдо попробовал президент Беларуси Александр Лукашенко. Он отдельно похвалил чак-чак и каравай.
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