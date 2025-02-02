На капремонт моста на трассе Казань — Буинск — Ульяновск направят еще 125 млн рублей

Год назад на эти цели уже выделяли 130 миллионов

Фото: Динар Фатыхов

На капремонт моста на трассе Казань — Буинск — Ульяновск направят еще 125 млн рублей. Соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупок.

Предположительно, мост возвели в 1990 году. Его длина составляет 75,1 м, ширина проезжей части — 7,5 м, ширина обочин — 3,75 м. На объекте две полосы движения.

Подрядчику предстоит расширить проезжую часть до 9 м, а обочину — сузить до 3,43 м. Расчетная скорость останется прежней — 120 км/ч.

Капитальный ремонт планируется выполнить в 15 основных этапов. Среди них — подготовительные работы, демонтаж существующих конструкций, ремонт опор и пролетного строения, устройство водоотвода и лестничных сходов, рекультивация и обустройство.

Работы необходимо выполнить за год.

Напомним, на капремонт моста деньги уже выделяли год назад — тогда сумма составила 130,5 млн рублей. Заказчиком выступает ФКУ «Волго-Вятскуправтодор».

Елизавета Пуншева