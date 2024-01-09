На капремонт моста на трассе Казань — Буинск — Ульяновск направят 130,5 млн рублей

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

В Татарстане выделят 130,5 млн рублей на капитальный ремонт моста через реку Сухая Улема на км 58+487 трассы Р-241 Казань — Буинск — Ульяновск. Заказчиком выступает ФКУ «Волго-Вятскуправтодор».

Мост состоит из четырех пролетных строений. Длина достигает 75,1 метра. Ремонт предстоит выполнить в два этапа.

От подрядчика ждут гарантий на выполненные работы. Например, дорожные разметки должны сохраниться на протяжении полугода, а дорожные знаки — в течение 10 лет.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Начать работы нужно 1 апреля этого года, а закончить в конце ноября 2025 года.

В ноябре ФКУ «Волго-Вятскуправтодор» планировало направить 957,6 млн рублей на капремонт дороги Р-241 Казань — Буинск — Ульяновск. Речь шла об участке км 214+650 — км 218+000.

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Айрат Назипов