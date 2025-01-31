Троих казанцев обвинили в организации подпольных казино и вымогательстве 12 млн рублей

Фото: Владимир Васильев

Прокуратура Татарстана утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении трех жителей Казани, обвиняемых в организации незаконных азартных игр и вымогательстве крупной суммы денег у проигравших игроков. Как сообщает пресс-служба ведомства, дело передано в Вахитовский районный суд Казани для рассмотрения по существу.

Следствие установило, что с декабря 2021 года по декабрь 2023 года обвиняемые организовали и содержали подпольные игорные заведения на территории Казани и Лаишевского района.

В период с октября 2022 года по февраль 2023 года обвиняемые, используя угрозы насилия и повреждения имущества, вымогали у одного из игроков 10 млн рублей. Ранее, с ноября 2021 года по февраль 2022 года, один из обвиняемых аналогичным способом вымогал 1,9 миллиона рублей у другого посетителя подпольного казино. Общая сумма средств составила 11,9 млн рублей.

Обвиняемым инкриминируется незаконная организация азартных игр (часть 2 статьи 171.2 УК РФ) и вымогательство (пункт «г» части 2, пункты «а», «б» части 3 статьи 163 УК РФ).

В декабре прошлого года было возбуждено уголовное дело против мужчины, обвиняемого в незаконной организации и проведении азартных игр.

Рената Валеева