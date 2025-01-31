В Чистополе пенсионерка лишилась 1,2 млн рублей из-за телефонных мошенников

Фото: Динар Фатыхов

64-летняя жительница Чистополя стала жертвой масштабного телефонного мошенничества, потеряв более миллиона рублей. Как сообщила пресс-служба МВД по Татарстану, женщину обманом вынудили взять кредиты и перевести свои сбережения на счета злоумышленников.

Мошенники действовали по отработанной схеме. Сначала пенсионерке позвонил человек, представившийся сотрудником Росфинмониторинга, и сообщил о якобы оформленной на ее имя генеральной доверенности от некоего гражданина Флория. Затем в разговор включился второй звонивший, назвавшийся сотрудником ФСБ. Он заявил, что через эту фиктивную доверенность на женщину оформлены кредиты, деньги от которых могут быть использованы для финансирования террористических организаций.

Угрожая уголовной ответственностью, преступники убедили испуганную пенсионерку перевести свои личные сбережения в размере 290 тыс. рублей на «безопасный счет». На этом злоумышленники не остановились и заставили женщину оформить кредиты в двух банках Чистополя на общую сумму 860 тыс. рублей.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Обман раскрылся, когда пенсионерка обратилась в «Почта Банк» за очередным кредитом. Бдительный кассир заподозрил мошенничество и предупредил клиентку о возможном обмане.

В итоге общая сумма ущерба составила 1 150 000 рублей. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ (мошенничество).

Рената Валеева