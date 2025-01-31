«Водоканал» Казани выделит 49 млн рублей на защиту от беспилотников

Фото: Олег Исаков

МУП «Водоканал» Казани планирует направить более 49 млн рублей на обеспечение военизированной охраны своих объектов, включая защиту от атак БПЛА. Соответствующий тендер опубликован на портале «Госзакупки».

Согласно документации, единственным поставщиком услуг охраны выбрано ФГУП «Охрана» Росгвардии. В течение года предприятие будет обеспечивать военизированную охрану объектов «Водоканала», что подразумевает не только физическую защиту, но и меры по пресечению несанкционированных действий с использованием БПЛА, беспилотных транспортных средств и других автоматизированных комплексов.

В тендере отмечается, что охрана будет включать в себя комплекс мер по обнаружению, идентификации и нейтрализации угроз, исходящих от подобных систем.

Напомним, количество укрытий в подвальных помещениях многоквартирных жилых домов в Казани увеличилось до 1,7 тыс., что на 500 больше, чем было подготовлено в прошлом году. Теперь воспользоваться ими смогут свыше 1,7 млн человек, что превышает население города, которое составляет чуть более 1,3 млн жителей.

Рената Валеева