В Казани пожарные спасли двух жителей из горящей квартиры

Фото: Динар Фатыхов

В Казани, на улице Ильича в Кировском районе, сотрудники МЧС оперативно эвакуировали мужчину и женщину из задымленной квартиры. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС Татарстана.

Пожар начался на четвертом этаже, где загорелась оконная рама на балконе. Спасатели использовали дыхательные маски для обеспечения безопасности жильцов во время эвакуации. После спасения пострадавшие были переданы медикам для обследования. В настоящее время устанавливаются причины возгорания.

Напомним, начальник Главного управления МЧС региона Ирек Кадамов представил итоги работы за прошлый год. Он сообщил о 4,2 тыс. зарегистрированных пожаров в 2024 году, которые унесли жизни 115 человек и привели к травмам у 202.

Анастасия Фартыгина