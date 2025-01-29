Минниханов: Татарстану необходимо усилить безопасность после атак БПЛА

Глава Татарстана Рустам Минниханов заявил о необходимости значительных усилий в сфере обеспечения безопасности республики после недавних атак беспилотных летательных аппаратов. Он сделал это заявление на совместном заседании коллегии Главного управления МЧС России по республике.

— Атаки беспилотников показали, что нам еще многое предстоит сделать в сфере обеспечения безопасности, — подчеркнул он, добавив, что важность этих вопросов требует внимания и комплексного подхода к улучшению состояния гражданской обороны в республике.

Перед началом заседания Минниханов вручил ключи от 20 новых единиц служебной техники подразделениям Главного управления МЧС России по Татарстану. Новые автомобили, включая пожарные автоцистерны и аварийно-спасательные машины, были приобретены за счет федерального и республиканского бюджетов.

Начальник Главного управления МЧС региона Ирек Кадамов представил итоги работы за прошлый год. Он сообщил о 4,2 тыс. зарегистрированных пожаров в 2024 году, которые унесли жизни 115 человек и привели к травмам у 202. По сравнению с предыдущим годом количество пожаров снизилось на 15%, а число погибших уменьшилось на 19%.

Кадамов также заявил, что основными причинами возгораний остаются неосторожное обращение с огнем (48%) и нарушения правил эксплуатации электрооборудования (30%). В рамках надзорной деятельности было проведено более тысячи проверок соблюдения требований пожарной безопасности и более 8,8 тыс. профилактических визитов.



Анастасия Фартыгина