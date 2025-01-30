В Татарстане на признаки заболеваний досмотрели 845 тыс. пассажиров

Фото: Мария Зверева

В 2024 году в аэропортах Казани и Нижнекамска (Бегишево) провели досмотр 845 тыс. пассажиров, что на 9% больше по сравнению с 2023 годом. Также было проверено около 5,2 тыс. самолетов, что на 4% превышает показатели 2023 года. Об этом сообщила пресс-служба Роспотребнадзора по Татарстану.

В ходе санитарного контроля были выявлены 20 человек с признаками инфекционных заболеваний, что значительно меньше, чем в прошлом году, когда таких случаев было зафиксировано 35.

Особое внимание уделялось санитарно-карантинному контролю во время крупных международных мероприятий, таких как «Игры будущего», Игры БРИКС и саммит БРИКС.

В этот период в аэропорту «Казань» было досмотрено более 83 тыс. пассажиров, среди которых более 3,5 тыс. участников и гостей из 105 стран. При этом случаев с признаками инфекционных заболеваний не зафиксировано.

Анастасия Фартыгина