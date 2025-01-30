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Запасы охотничьих ресурсов Татарстана оцениваются в 2,9 млрд рублей

14:32, 30.01.2025
Запасы охотничьих ресурсов Татарстана оцениваются в 2,9 млрд рублей
Фото: Динар Фатыхов

Экономическая оценка охотничьих ресурсов Татарстана достигает 2,9 млрд рублей. Об этом в ходе итоговой коллегии сообщил председатель Госкомитета по биоресурсам республики Федор Батков.

По его словам, прирост за пять лет составил 81%.

Наибольшая доля охотничьих ресурсов региона приходится на лосей. Экономическая оценка по этому виду достигает 1,2 млрд рублей.

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