Даванков предложил разрешить детям менять имена из-за травли

Фото: Динар Фатыхов

Вице-спикер Государственной думы Владислав Даванков («Новые люди») предложил внести изменения в законодательство, позволяющие несовершеннолетним менять имена в случае травли, даже без согласия родителей. Обращение с соответствующей инициативой направлено в Минтруд.

По словам Даванкова, рост популярности необычных имен, формально не запрещенных законом, приводит к увеличению числа случаев травли детей в школах. В качестве примеров он привел имена, данные новорожденным в Москве в 2023 году: Люцифер, Донателла, Европа, Сахар, Кит, а также имена из популярной игры Dota 2.

— В этой связи считаю необходимым рассмотреть возможность законодательно закрепить право ребенка на смену имени до достижения совершеннолетия в связи с травлей, даже если родители не поддерживают это решение, — говорится в обращении, пишет РИА «Новости».

Предлагаемый Даванковым механизм предполагает предоставление органам ЗАГС права изменять имя ребенка по заявлению самого ребенка и представителя образовательной организации, подтверждающего наличие травли из-за необычного имени. При этом новое имя должно быть выбрано из списка традиционных, распространенных в России имен.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Депутат подчеркнул, что такой подход обеспечит баланс между защитой интересов ребенка и предотвращением необоснованных смен имени. Сейчас, согласно статье 58 Семейного кодекса РФ, запрещено использование в именах цифр, буквенно-цифровых обозначений, символов и бранных слов. Однако, по мнению Даванкова, этого недостаточно для решения проблемы травли, связанной с необычными именами.

В Москве в 2023 году было зарегистрировано более 7 тысяч различных имен новорожденных.

Рената Валеева