Даванков отозвал законопроект о запрете религиозной одежды в школах

Фото: Динар Фатыхов

Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков («Новые люди») отозвал свой законопроект, предлагающий образовательным организациям право запрещать ношение религиозной одежды. Соответствующее обращение к председателю Госдумы Вячеславу Володину опубликовано в электронной базе парламента.

Законопроект предполагал внесение изменений в отдельные законодательные акты России, предоставляя школам и другим учебным заведениям возможность устанавливать запрет на ношение религиозной одежды, а также предоставляя региональным и муниципальным властям полномочия запрещать одежду, скрывающую лицо, в общественных местах.

Даванков обосновывал необходимость законопроекта стремлением закрепить светский характер образования. Однако, как отмечается в действующем законе «Об образовании в РФ», образовательные организации уже имеют право устанавливать требования к одежде обучающихся, согласовывая их с советом обучающихся, советом родителей и представительным органом работников.

Рената Валевеа