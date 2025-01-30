Художник «Ежика в тумане» будет судиться с Центробанком из-за юбилейных монет

Мещанский суд Москвы принял к производству иск художника-постановщика культового советского мультфильма «Ежик в тумане» Франчески Ярбусовой к Центробанку. Она обвинила ЦБ в нарушении авторских прав при выпуске серии юбилейных монет, посвященных отечественной мультипликации. Они вышли в сентябре 2024 года.

В иске, поступившем в суд, Ярбусова утверждает, что Центробанк незаконно использовал результаты ее интеллектуальной деятельности при создании трех видов монет «Ежик в тумане», выпущенных в прошлом году в рамках серии «Российская (советская) мультипликация». Она не была указана в качестве автора, отмечает «Интерфакс».

Ярбусова требует от ЦБ изъятия монет из обращения. Кроме того, она требует компенсации за нарушение исключительного права в размере пять миллионов рублей, а также по 100 тысяч рублей за каждую из двух статей: «использование результата интеллектуальной деятельности с измененной без разрешения автора информацией об авторском праве» и моральный вред.



Рената Валеева