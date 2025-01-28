Татарстан выделил 32 млрд рублей на поддержку семей в 2024 году

Фото: Мария Зверева

В 2024 году Татарстан направил 32 млрд рублей на поддержку семей, из которых 16,8 млрд рублей поступило из республиканского бюджета, а 15,2 млрд — из федерального. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в республике Сария Сабурская.

Согласно информации, 233,7 тыс. детей в возрасте от 0 до 17 лет получили ежемесячные выплаты, а также 121 тыс. семей воспользовались компенсациями за частичную оплату детских садов.

Сабурская подчеркнула, что актуальным вопросом для семей с детьми остается получение социальной поддержки. В адрес уполномоченного поступали обращения граждан с жалобами на отказ в назначении пособий, связанных с рождением и воспитанием детей. Проверка этих обращений показала, что многие из них были вызваны недостаточной информированностью граждан о причинах отказа в назначении пособий.

Напомним, что в республике удалось взыскать задолженности по алиментам на сумму 1,8 млрд рублей.



Анастасия Фартыгина