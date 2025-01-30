В Казани перекроют Баумана для проведения спортивного мероприятия «Крутой спуск»

Фото: Динар Фатыхов

В связи с проведением спортивного мероприятия «Крутой спуск» в Казани будет временно ограничено движение транспорта на участке улицы Баумана. Соответствующий документ находится на стадии прохождения антикоррупционной экспертизы.

Ожидается, что движение будет приостановлено на участке улицы Баумана от улицы Профсоюзной до Безымянного спуска в обе стороны. Ограничения будут действовать с 19.00 28 февраля до 18.00 7 марта.

Исключение будет сделано для транспортных средств, обладающих специальными пропусками, выдаваемыми АНО «Дирекция спортивных и социальных проектов».

О том, как прошел «Крутой спуск» у стен Кремля в прошлом году, — в материале.

Рената Валеева