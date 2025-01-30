Ассоциация фигурного катания США подтвердила, что на борту упавшего самолета были спортсмены

Фото: Максим Платонов

Авиакатастрофа, произошедшая в ночь на четверг близ аэропорта имени Рейгана в Вашингтоне, унесла жизни нескольких фигуристов США, подтвердила Ассоциация фигурного катания США (U.S. Figure Skating). Об этом пишет ТАСС.

Самолет Bombardier CRJ700 авиакомпании American Airlines (рейс 5342), на борту которого находилось 64 человека, столкнулся с военным вертолетом. По информации СМИ, лайнер раскололся на две части, его обломки разбросаны по акватории. Спасательные службы извлекли из реки по меньшей мере 18 тел.

Среди погибших — несколько спортсменов, тренеров и членов их семей, возвращавшихся домой из Национального лагеря развития, организованного в рамках чемпионата США по фигурному катанию в Уичито, штат Канзас (проходившего с 21 по 26 января).

Ранее американский фигурист Джон Маравилла сообщил о присутствии на борту не менее 14 фигуристов, помимо тренеров и родственников. Спортивный агент Ари Закарян также подтвердил наличие на борту фигуристов и бывших российских тренеров. Среди погибших также, по данным агентства, чемпионы мира по фигурному катанию 1994 года Евгения Шишкова и Вадим Наумов.

— Ассоциация фигурного катания США потрясена этой невыразимой трагедией и скорбит вместе с семьями погибших, — говорится в заявлении организации. U.S. Figure Skating обещает предоставлять дополнительную информацию по мере ее поступления. Расследование причин катастрофы продолжается.

Хотя трагедии случались и ранее, ни разу они не приводили к полной отмене соревнований. В прошлом международные спортивные организации часто ставили интересы Западного мира выше остальных. Это видно на примере полной отмены ЧМ 1961 года по фигурному катанию в Праге после авиакатастрофы, в которой погибли все 18 членов сборной США. Подробнее — в материале «Реального времени».

Рената Валеева