Названы российские фигуристы, которые находились на борту самолета в США

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Чемпионы мира по фигурному катанию в парах Евгения Шишкова и Вадим Наумов предположительно находились на борту самолета American Airlines, разбившегося вблизи Вашингтона. Об этом ТАСС сообщил источник.

Информация подтверждается заявлением спортивного агента Ари Закаряна, который упомянул о присутствии представителей российской школы фигурного катания на борту, назвав имена Шишковой и Наумова как своих «хороших знакомых».

Американский фигурист Джон Маравилла сообщил о наличии на борту не менее 14 фигуристов (без учета тренеров и родителей).

Евгения Шишкова и Вадим Наумов завоевали золотую медаль на чемпионате мира по фигурному катанию 1994 года, а также занимали четвертое и пятое места на Олимпийских играх 1994 и 1992 годов соответственно.

Напомним, что в среду вечером в районе аэропорта имени Рейгана столкнулись пассажирский самолет Bombardier CRJ700 авиакомпании American Airlines (на борту находились 60 пассажиров и 4 члена экипажа) и военный вертолет Black Hawk (на борту — по меньшей мере трое военнослужащих). Самолет ушел под воду на глубину около двух метров.

Температура воды в реке Потомак составляет всего 1,6 градуса Цельсия. По данным специалистов, холодовой шок, вызванный погружением в такую воду, приводит к рефлекторной задержке дыхания, последующей гипервентиляции и потере сознания в течение 15–30 минут.

Рената Валеева