В Казани определили участки дорог, которые перекроют для празднования 9 Мая

Фото: Максим Платонов

В Казани в период проведения торжественных мероприятий, посвященных 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, будет ограничено движение транспорта. Соответствующий проект проходит антикоррупционную экспертизу. Ограничения затронут ряд улиц и площадей города в период со 2 по 10 мая.

Основные ограничения:

со 2 по 7 мая (16.30-23.30) — площадь Тысячелетия (включая ул. Баумана), Кремлевская набережная, ул. Декабристов, ул. Ташаяк, ул. Право-Булачная и Лево-Булачная, проезд между цирком и Центральным стадионом;

2 мая (14.30-18.30) — улица-дублер Оренбургского тракта;

9 мая (08.30-17.00) — улицы в историческом центре города, включая ул. Карла Маркса, Лобачевского, Кремлевскую, Толстого, Муштари, Гоголя, Жуковского, Пушкина, Театральную, Профессора Нужина, Университетскую, а также улицы К. Наджми и М. Джалиля;

9 мая (19.00-23.30) — улица С. Хакима (от ул. Декабристов до ул. А. Бичурина);

с 18.00 8 мая до 03.00 10 мая — улицы Бондаренко и Волгоградская;

9 мая (07.00-23.00) — проспект Ямашева;

с 16.30 8 мая до 8.00 10 мая — площадь Тысячелетия, ул. Профсоюзная, Кремлевская набережная, ул. Декабристов, ул. Ташаяк, ул. Право-Булачная и Лево-Булачная, проезд между цирком и Центральным стадионом, а также улицы К. Наджми и М. Джалиля;

9 мая (08.00-12.00) — микрорайон Юдино (ул. Революционная, Ильича, Л. Красикова, Бирюзовая).

Также с 15.00 1 мая до 11.00 11 мая будет перекрыта парковочная зона у стадиона «Центральный» и местный проезд вблизи сквера Асгата Галимзянова.

Рената Валеева