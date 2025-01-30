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В Казани ограничат движение транспорта на улице Овражной

10:04, 30.01.2025
В Казани ограничат движение транспорта на улице Овражной
Фото: Динар Фатыхов

С 1 по 10 февраля в Казани будет временно ограничено движение транспорта на улице Овражной в районе дома №54/10. Как сообщает комитет внешнего благоустройства исполкома города, перекрытие связано с работами по прокладке сетей газоснабжения.

  • Проезд по улице Овражной в указанном районе будет полностью закрыт на десять дней.

Напомним, на улице Ново-Песочной будет ограничено движение транспорта на протяжении месяца — с 1 по 28 февраля.

Рената Валеева

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