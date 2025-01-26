Движение транспорта ограничат на улице Ново-Песочной в Казани на месяц

Фото: Динар Фатыхов

В Казани на улице Ново-Песочной будет ограничено движение транспорта на протяжении месяца. Об этом сообщает комитет внешнего благоустройства исполкома города.

Причиной ограничения станет установка крана для выполнения фасадных работ на данном участке. Проезжая часть будет полностью перекрыта от дома №116 по улице Ново-Песочной до здания №114 по улице Островского.

Ограничение будет действовать с 1 по 28 февраля. Водителям рекомендуется заранее планировать свои маршруты и пользоваться объездными путями.

В Казани на улице Карагандинской будет ограничено движение транспорта на протяжении недели — с 3 по 10 февраля.

Рената Валеева