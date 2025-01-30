Елабужскую УК «Созвездие» оштрафовали на 25 тысяч рублей за неубранный снег

Фото: Динар Фатыхов

Жилинспекция Татарстана оштрафовала управляющую компанию «Созвездие» Елабуги за ненадлежащее содержание придомовой территории в зимний период. Как сообщает пресс-служба ведомства, нарушения были выявлены после жалобы жителя одного из домов по улице Болгар.

Инспектор Жилинспекции, выехавший на место, обнаружил значительные скопления снега на ступенях подъездов и тротуарах, а также образовавшуюся ледяную колею на внутридворовых проездах. Такое состояние двора создавало угрозу для безопасности жильцов.

Управляющая компания «Созвездие» привлечена к административной ответственности по части 2 статьи 14.1.3 КоАП РФ за ненадлежащее содержание общего имущества в многоквартирном доме. Размер штрафа составил 25 тысяч рублей.

Помимо этого, Жилинспекция Татарстана готовит материалы для обращения в суд с иском о дисквалификации директора одной из управляющих компаний Казани. Причиной послужило ненадлежащее обслуживание многоквартирного дома.

Рената Валеева