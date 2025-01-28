Жители Набережных Челнов подали больше всего жалоб в Жилинспекцию из-за недобросовестных УК

Фото: Максим Платонов

Жилинспекция Татарстана готовит материалы для обращения в суд с иском о дисквалификации директора одной из управляющих компаний Казани, сообщили в пресс-службе. Причиной послужило ненадлежащее обслуживание многоквартирного дома. В ведомстве считают, что штраф в данном случае является недостаточным наказанием, и настаивают на отстранении руководителя от управления домом и приведении его в порядок.

С июня прошлого года ведомство инициировало 12 аналогичных дел против директоров управляющих компаний из Казани, Набережных Челнов, Альметьевска, Бугульмы и Нурлата.



На данный момент суды рассмотрели 9 дел, в большинстве случаев частично согласившись с доводами Жилинспекции. Директоров управляющих компаний признали виновными и назначили административные штрафы в размере от 25 до 130 тыс. рублей. Материалы по трем делам будут рассмотрены повторно.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Наибольшие штрафы были наложены на директоров ООО «ЖЭУ-3» (100 тыс. рублей) и ООО «УК Первый поселок» (130 тыс. рублей) из Альметьевска.

Больше всего исков было подано в Набережных Челнах — шесть. Из них по четырем делам суды вынесли решения о штрафах:

ООО УК «Ремжилстройсервис» (два раза по 25 тыс. рублей),

ООО «УК «Камстройсервис» (65 тыс. рублей),

ООО ЖУ «Бумажник» (50 тыс. рублей).

Еще два дела будут пересмотрены.

В Бугульме директор УК ЖЭУ №6 оштрафован на 53 тыс. рублей, в Нурлате — директор ООО «Эталон» на 50 тыс. рублей. Такую же сумму штрафа заплатил директор УК «Вахитовского района».

Рената Валеева