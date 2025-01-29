Трамп установил рекорд по подписанию указов за девять дней президентства

Президент США Дональд Трамп поставил рекорд, подписав 38 президентских указов за девять дней своего второго срока, сообщил портал Axios.

Это — наибольшее количество указов, подписанных любым американским лидером за такой короткий период, что свидетельствует о его попытках перестроить правительство в духе «шоковой терапии».

По информации Axios, до Трампа только два президента — Джо Байден и Гарри Трумэн — подписали более 40 указов за первые 100 дней на посту.

Еще до вступления в должность Трамп заявил о подготовке множества указов, которые были подписаны в первый день его президентства. После инаугурации 20 января он отменил 78 указов и меморандумов предыдущего президента.





Анастасия Фартыгина