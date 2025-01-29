КФУ подписал соглашение о сотрудничестве с вузом Северной Кореи

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Казанский федеральный университет (КФУ) начал новое сотрудничество с Политехническим университетом имени Ким Чхэка из Северной Кореи, подписав соглашение, направленное на развитие связей в области науки и образования. Делегация северокорейского вуза, возглавляемая ректором Паком Зи Мином, посетила Казань для обсуждения совместных инициатив. Об этом сообщили в «Интерфаксе».

Ректоры двух университетов обсудили перспективы взаимодействия в научно-образовательной сфере. Пак Зи Мин заявил, что сотрудничество с КФУ открывает возможности для подготовки высококвалифицированных кадров и проведения исследований в таких ключевых областях, как геология, нефтегазовые технологии, информационные технологии, медицина, биоинженерия, космические исследования и новые материалы.

Ректор КФУ Ленар Сафин подчеркнул, что это соглашение соответствует договору о партнерстве, подписанному между Россией и Северной Кореей в июне 2024 года. Он добавил, что дальнейшие векторы сотрудничества уже определены, и университет стремится расширять связи с зарубежными вузами.

В рамках нового соглашения планируется разработка совместных программ, включая академический обмен, что позволит укрепить образовательные и научные связи между двумя университетами.

Анастасия Фартыгина