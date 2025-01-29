В Казани произошел пожар на фасаде здания Министерства образования

В Казани, на улице Кремлевской, 9, произошло возгорание фасада здания, в котором располагается Министерство образования и науки Татарстана. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по республике, пожар был вызван загоревшимися строительными лесами.

По предварительной информации, при инциденте никто не пострадал. Пожарные оперативно отреагировали на вызов и успешно ликвидировали возгорание. В настоящее время причины происшествия устанавливаются.

Напомним, что сегодня начальник Главного управления МЧС региона Ирек Кадамов представил итоги работы за прошлый год. Он сообщил о 4,2 тыс. зарегистрированных пожарах в 2024 году, которые унесли жизни 115 человек и привели к травмам у 202.



Анастасия Фартыгина