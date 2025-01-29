В Казани за сутки к ответственности привлекли 410 водителей и 97 пешеходов

Фото: Динар Фатыхов

В столице Татарстана за последние сутки зарегистрировали 97 ДТП, среди которых два инцидента повлекли травмы пешеходов. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Казани.

Один из случаев произошел на улице Юлиуса Фучика, где 31-летний водитель сбил 68-летнего пенсионера на нерегулируемом пешеходном переходе, в результате чего пострадавший был госпитализирован.

Также на проспекте Ибрагимова 37-летний автомобилист не уступил дорогу и сбил 53-летнего мужчину, который после получения медицинской помощи был отпущен из больницы.

В целом за сутки к административной ответственности за нарушения правил дорожного движения привлечены 410 водителей и 97 пешеходов, в том числе за неиспользование ремней безопасности и несоблюдение правил уступки дороги.

Накануне сотрудники Госавтоинспекции Казани задержали водителя автомобиля «Киа Рио», который перевозил двух несовершеннолетних пассажиров — трехлетнего мальчика и полуторагодовалую девочку — без детских удерживающих устройств. Выяснилось, что 32-летний водитель не имел права управления транспортными средствами.

Анастасия Фартыгина