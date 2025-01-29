В Казани задержали водителя, перевозившего детей без прав и удерживающих устройств

Фото: Реальное время

Сотрудники Госавтоинспекции Казани задержали водителя автомобиля «Киа Рио», который перевозил двух несовершеннолетних пассажиров — трехлетнего мальчика и полуторагодовалую девочку — без детских удерживающих устройств. Инцидент произошел напротив дома 118 по Горьковскому шоссе в рамках мероприятия «Ремень безопасности».

Выяснилось, что 32-летний водитель не имел права управления транспортными средствами.

В отношении него были составлены административные материалы по нескольким статьям Кодекса об административных правонарушениях: за перевозку детей без удерживающих устройств (ч.3 ст. 12.23), отсутствие полиса ОСАГО (ч.2 ст.12.37) и управление автомобилем без прав (ч.1 ст.12.7). Общая сумма штрафов составила 18,8 тыс. рублей.

Автомобиль был помещен на охраняемую стоянку.

Напомним, что в Татарстане с 19 января по 19 февраля 2025 года проходит оперативно-профилактическое мероприятие «Ремень безопасности». По оперативным данным на сегодняшний день, за время его проведения было пресечено движение 576 водителей, не пристегнутых ремнями безопасности, что влечет за собой штраф в размере 1,5 тыс. рублей.

Анастасия Фартыгина