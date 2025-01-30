Сегодня в Татарстане ожидается мокрый снег и до +3 градусов

Утром в отдельных районах возможны туман и гололед

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Сегодня в Татарстане будет облачно. Ожидаются небольшие осадки в виде мокрого снега и мороси. Такой прогноз дали в Гидрометцентре республики.

Утром в отдельных районах туман и гололед. Ветер юго-западный 4—9 м/с. Максимальная температура воздуха днем составит от 0 до +3 градусов. На дорогах гололедица, местами сильная.

В Казани ожидается от +1 до +3 градусов. Возможны небольшие осадки в виде мокрого снега и мороси.

Галия Гарифуллина