Bestseller Awards 2025: названы самые продаваемые книги Великобритании

Одним из главных событий премии стало присуждение платинового статуса (тираж более 1 млн экземпляров) сразу пяти книгам

В Лондоне состоялась церемония вручения Bestseller Awards 2025 — престижной книжной награды, которая присуждается исключительно на основе данных о продажах. Торжественное мероприятие прошло в отеле Ham Yard Hotel и собрало авторов самых востребованных книг прошлого года.

Одним из главных событий премии стало присуждение платинового статуса (тираж более 1 млн экземпляров) сразу пяти книгам. Среди них — два произведения творческого дуэта Джулии Дональдсон и Акселя Шеффлера: Superworm («Суперчервячок») и Tabby McTat, что стало ярким подтверждением неизменной популярности детской литературы. В целом жанр художественной литературы показал заметный рост: продажи в Великобритании увеличились на 6,15%, при этом особый интерес читатели проявили к детективам, триллерам и романам, написанным женщинами.

За 2024 год в стране было продано свыше 195 млн книг, что принесло индустрии 1,82 млрд фунтов стерлингов. Среди наиболее успешных авторов премии — Ричард Осман с новым романом The Last Devil to Die, Дэвид Николлс и его культовая история One Day («Один день»), а также Бонни Гармус с бестселлером «Уроки химии».

Джулия Дональдсон и Аксель Шеффлер укрепили свой статус лидеров среди авторов детской литературы, получив награды в нескольких категориях — Platinum, Gold и Silver. Среди обладателей серебряного статуса оказался и известный актер и кулинарный писатель Стэнли Туччи за автобиографическую книгу «Вкус. Кулинарные мемуары».

Итоги Bestseller Awards 2025 еще раз подтвердили возрастающий интерес читателей к разнообразным жанрам — от триллеров и драм до детской литературы и мемуаров.

