В Тетюшах пенсионерка оформила 6 кредитов на 2,7 млн рублей для мошенников

Фото: Михаил Захаров

В Тетюшах пожилая женщина стала жертвой мошенников, которые убедили ее оформить шесть кредитов на общую сумму 2,7 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Татарстана.

С 28 февраля по 9 марта 2024 года злоумышленники вели телефонные переговоры с пенсионеркой, в результате чего она заключила кредитные договоры с пятью банками.

Введенная в заблуждение, женщина перевела полученные средства на счета неизвестных лиц под предлогом их «сбережения». По результатам психолого-психиатрической экспертизы было установлено, что во время оформления кредитов потерпевшая не могла адекватно оценивать происходящее и понимать суть своих действий.

Несмотря на то, что все кредитные обязательства были погашены, прокуратура Тетюшского района подала в суд шесть исковых заявлений в защиту пенсионерки. В них требуют признать кредитные договоры недействительными и вернуть ей уплаченные деньги. Иски находятся на рассмотрении.

Анастасия Фартыгина