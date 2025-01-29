Жители Альметьевска проснулись без гаджета, ключей и огурцов, вора поймали

Фото: Максим Платонов

Жители Альметьевска стали жертвами ночной кражи, пока спали в своей квартире. В полицию обратился 25-летний местный житель с заявлением о краже. По словам потерпевшего, неизвестный проник в их квартиру ночью и похитил современный гаджет, ключи от автомобиля и дома, наручные часы, кухонный нож и даже банку маринованных огурцов. Общий ущерб составил более 50 тысяч рублей, сообщили в пресс-службы МВД по Татарстану.

Следственно-оперативная группа, прибывшая на место происшествия, изъяла микрочастицы и следы рук злоумышленника. Однако, поскольку кража была совершена ночью, описания вора у хозяев квартиры не было.

Благодаря записям с камер видеонаблюдения, полицейским удалось установить приметы подозреваемого: худощавый мужчина в темной одежде. Во время патрулирования сотрудники ППС обратили внимание на гражданина, подходящего под описание. Им оказался ранее судимый неработающий 46-летний житель Альметьевска.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Мужчина был задержан, при личном досмотре у него обнаружили похищенные вещи. В полиции задержанный рассказал, что проник в квартиру ночью, воспользовавшись незапертой дверью. Хозяева в это время спали, поэтому он беспрепятственно забрал понравившиеся вещи и покинул жилище. По его словам, огурцы он съел прямо в подъезде.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража».

Рената Валеева