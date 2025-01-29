В Москве временно закрыли магазины «Светофора» по искам Роспотребнадзора

Фото: Динар Фатыхов

Роспотребнадзор начал масштабную проверку сети магазинов «Светофор» в Москве, выявив в ряде торговых точек серьезные нарушения санитарных норм и правил продажи продовольственных товаров. В результате уже закрыты несколько магазинов, и, по оценкам «Ведомостей», под угрозой приостановления работы может оказаться до половины всех столичных точек сети.

Иски о приостановлении деятельности поданы к ООО «Торгсервис 150» и ООО «Торгсервис 50», управляющим «Светофорами» в Москве и Подмосковье. Суды уже удовлетворили четыре иска, вынеся решения о временном закрытии магазинов на срок от 60 до 90 суток. Среди закрытых магазинов — точки в Новокосино, Тушино и Нагатинском районе. Всего в Москве, согласно сайту сети, работает 22 магазина «Светофор».

В ходе проверок были обнаружены многочисленные нарушения: в магазине в Новокосино обнаружены тараканы, мухи и пищевая моль. В другом магазине изъято почти 165 кг некачественной и просроченной продукции. Аналогичные ситуации фиксировались ранее в Нурлате и Удмуртии, где также закрывались магазины сети.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Инициатором проверок стал депутат Госдумы Сергей Лисовский, направивший в конце декабря соответствующее обращение в правительство с заявлением о многочисленных случаях продажи некачественной и небезопасной продукции в магазинах «Светофор». Проведение проверок было одобрено первым вице-премьером Денисом Мантуровым.

Рената Валеева