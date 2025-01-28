Минстрой России утвердил новые требования к отделке квартир в новостройках

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Минстрой России представил новые требования к отделке квартир в новостройках, направленные на улучшение качества работ застройщиков. Соответствующий документ опубликовали на портале правовых актов, он включает три основных блока, касающихся оформления стен, пола и потолка.

Согласно новым правилам, при штукатурке на поверхности площадью до 4 кв. м допускается не более трех неровностей глубиной до 5 мм. При наклеивании обоев важно избегать появления пузырей и пятен, а натяжные потолки не должны провисать более чем на 10 мм на каждый метр.

Требования вступят в силу с 1 марта 2025 года. В течение следующего месяца, до 7 февраля, документ может быть дополнен или изменен.

Напомним, что в 2025 году стоимость ремонта жилья в России вырастет на 10—20%, согласно прогнозам специалистов в области строительства. Стоимость косметического ремонта начнется от 30 тыс. рублей за кв. м, а капитального — от 60 тыс. рублей.



Анастасия Фартыгина