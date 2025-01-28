В Татарстане за защитой прав военных обратились более 2,5 тыс. человек

Фото: Максим Платонов

В 2024 году в Татарстане зарегистрировали более 2,5 тыс. обращений по вопросам защиты прав военнослужащих и их семей. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в Татарстане Сария Сабурская.

Основная часть заявок — 1,9 тыс. — поступила через портал «Госуслуги». Кроме того, 644 человека обратились к уполномоченному по правам человека в республике, а 165 — в «Народный контроль».

Кроме того, Сабурская заявила, что наиболее распространенные обращения касались розыска и освобождения военнослужащих из плена, а также освидетельствования медосмотра на предмет годности к службе в связи с обострением хронических заболеваний или ранениями.

Напомним, что в 2024 году жители Татарстана активно использовали портал «Народный контроль», оставив на нем 97,9 тыс. обращений.



Анастасия Фартыгина