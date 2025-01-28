Татарстанцы направили около 100 тыс. обращений в «Народный контроль» за год

Фото: Мария Зверева

В 2024 году жители Татарстана активно использовали портал «Народный контроль», оставив на нем 97,9 тыс. обращений. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в республике Сария Сабурская на заседании, посвященном итогам работы портала.

Наибольшее количество обращений, а именно 41,6 тыс., было связано с вопросами благоустройства и инфраструктуры. Вторая по популярности категория — дороги с 34,3 тыс. заявлений. Третье место заняло жилищно-коммунальное хозяйство (ЖКХ) с 9 тыс. обращений.

Кроме того, жители Татарстана активно использовали портал «Госуслуги Татарстана», где было зарегистрировано 99,8 тыс. публикаций. Из них 52 тыс. касались вопросов здравоохранения, почти 25 тыс. — доступа к «Электронному дневнику», а 5,7 тыс. — комплексного благоустройства территории.

Напомним, что через приложение «Народный инспектор» в Татарстане поймали 39 тыс. нарушителей ПДД. Уже в октябре начались выплаты за сообщения о нарушениях ПДД. За месяц с момента презентации обновленной версии приложения его скачали более 33 тыс. раз.



Анастасия Фартыгина