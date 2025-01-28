Татарстан ожидает снижения дефицита кадров благодаря автоматизации и ИИ

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Дефицит кадров в Татарстане, по прогнозам экспертов, начнет сокращаться в течение ближайших 3—5 лет. Причиной этому станет рост производительности труда, связанный с внедрением автоматизации и технологий искусственного интеллекта. Об этом сообщил председатель оргкомитета саммита HR-директоров Александр Лебедев в «РБК-Татарстан».

Лебедев подчеркнул, что автоматизация процессов и использование ИИ помогут компаниям сократить потребность в человеческих ресурсах, освободив рабочие руки для выполнения других задач. Он подчеркнул, что для многих работников важным фактором мотивации является инновационность их рабочего места.

— Эффект от инноваций заключается в повышении производительности труда. Она будет ускоряться благодаря внедрению новых технологий и организационных изменений, — добавил Александр Лебедев.

Однако эксперт заявил, что процесс изменений требует времени, а ощутимые результаты в сокращении дефицита рабочей силы могут быть достигнуты только через несколько лет.

Напомним, что, согласно исследованию Всемирного экономического форума (ВЭФ), к 2030 году искусственный интеллект (ИИ) станет причиной создания 170 млн новых рабочих мест.



Анастасия Фартыгина