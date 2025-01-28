Баскетбольный клуб «Самара» может заявить о намерении банкротства

Фото: Максим Платонов

Баскетбольный клуб «Самара», выступающий в Единой лиге ВТБ, намерен обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании банкротом. Соответствующее уведомление опубликовано на сайте Федресурс.

— В связи с появлением у «Самары» признаков банкротства, заявитель намерен обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании банкротства, — говорится в сообщении Единого федерального реестра юридически значимых сведений о фактах деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и иных субъектов экономической деятельности.

Клуб «Самара» в текущем сезоне занимает предпоследнее, 11-е место в турнирной таблице Единой лиги ВТБ, одержав 7 побед в 27 матчах.

Напомним, ранее губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев заявил о коррупции в футбольном судейском корпусе и о долге футбольного клуба «Крылья Советов» в 36 млн рублей, при этом полиция возбудила уголовное дело о мошенничестве.

Рената Валеева