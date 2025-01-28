Премьер Сербии Вучевич решил подать в отставку на фоне протестов

Премьер-министр Сербии Милош Вучевич заявил, что подаст в отставку из-за массовых протестов в стране.

В ноябре в Сербии начались массовые протесты студентов и оппозиции в связи с обрушением козырька здания железнодорожного вокзала в Нови-Саде, в результате которого погибли люди.

1 ноября на железнодорожном вокзале в Нови-Саде обрушился 50-метровый козырек, изготовленный из бетона, металла и стекла. Погибло 15 человек, в том числе трое детей. Все погибшие были гражданами Сербии, за исключением одного гражданина Северной Македонии.

Власти считают, что целью протестов является свержение правительства и президента Александра Вучича. По словам президента, различные организации и зарубежные источники предоставили на организацию протестов 426 млн евро за четыре года, а в январе он назвал цифру около миллиарда евро.

Накануне протестов Вучич призвал сохранить стабильность в стране, а позднее заявил о необходимости начать диалог в обществе.

Рената Валеева