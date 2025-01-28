В 2025 году в России пройдет более 14 тысяч спортивных мероприятий, включая международные

Фото: Максим Платонов

В 2025 году в России запланировано проведение 14,4 тыс. спортивных мероприятий, из которых более 9 тыс. уже внесены в единый календарный план. Об этом сообщил зампредседателя правительства России Дмитрий Чернышенко, пишет Sportbox.

Из общего числа запланированных событий 290 соревнований отнесены к приоритетным. По словам Чернышенко, Россия остается верна идеалам спорта и продолжит их активно продвигать как внутри страны, так и на международной арене, в сотрудничестве с дружественными государствами.

В 2025 году в России пройдет 95 международных турниров, включая соревнования со спортсменами из стран БРИКС, ШОС, ЕАЭС и СНГ. Также запланировано 40 всероссийских комплексных соревнований с зарубежными участниками, а также 155 чемпионатов России по олимпийским видам спорта и другим дисциплинам.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

На международной арене российские спортсмены примут участие в 57 чемпионатах мира по олимпийским видам спорта. Ключевым событием также станут «Игры будущего», которые в этом году пройдут в Объединенных Арабских Эмиратах.

— В России запланировано проведение 25 крупных международных соревнований с участием иностранных спортсменов. Гонка «Шелковый путь» вновь пройдет по территории России и Монголии, объединяя лучших гонщиков мира. Наши атлеты должны быть готовы к крупнейшим мировым соревнованиям — это стратегическая цель, которую президент Владимир Путин ставит перед нашей отраслью. Мы будем наращивать проведение крупных международных соревнований в России и готовы предложить нашим партнерам современные спортивные площадки и высокий уровень организации. Мы ждем до 1 февраля от спортивных федераций сводный план по проведению чемпионатов мира и других международных турниров вплоть до 2038 года, — заявил Дегтярев.

Рената Валеева