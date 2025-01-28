В Бавлинском районе Татарстана произошло смертельное ДТП
В Бавлинском районе Татарстана произошло смертельное ДТП, в результате которого погиб водитель легкового автомобиля «Лада». Об этом сообщает Госавтоинспекция МВД по Татарстану.
По предварительным данным, 40-летний водитель автомобиля «Лада», двигаясь по трассе, выехал на полосу встречного движения, где совершил касательное столкновение со встречным автомобилем КАМАЗ. После этого «Лада» столкнулась лоб в лоб с грузовым автомобилем MAN.
В результате ДТП водитель «Лады» скончался на месте происшествия.
На месте аварии работают сотрудники Госавтоинспекции, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
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