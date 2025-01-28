В Бавлинском районе Татарстана произошло смертельное ДТП

Фото: Максим Платонов

В Бавлинском районе Татарстана произошло смертельное ДТП, в результате которого погиб водитель легкового автомобиля «Лада». Об этом сообщает Госавтоинспекция МВД по Татарстану.

По предварительным данным, 40-летний водитель автомобиля «Лада», двигаясь по трассе, выехал на полосу встречного движения, где совершил касательное столкновение со встречным автомобилем КАМАЗ. После этого «Лада» столкнулась лоб в лоб с грузовым автомобилем MAN.

В результате ДТП водитель «Лады» скончался на месте происшествия.

На месте аварии работают сотрудники Госавтоинспекции, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Рената Валеева