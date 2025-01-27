«Ак Барс» обыграл в овертайме «Салават Юлаев» в матче с семью голами
«Ак Барс» обыграл в овертайме в Казани «Салавату Юлаеву» со счетом 4:3 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
В составе «Ак Барса» шайбы забросили Алексей Пустозеров, Артем Галимов, Дмитрий Яшкин и Степан Фальковский. У «Салавата Юлаева» голы забили Джошуа Ливо, Александр Хмелевски и Михаил Науменков.
Матч стал пятым очным поединком для «Ак Барса» и «Салавата Юлаева». В четырех других играх команды обменялись двумя домашними победами.
«Ак Барс» — «Салават Юлаев» — 4:3 (1:0, 1:1, 1:2, 0:0)
Голы:
1:0 Пустозёров (01:49)
2:0 Галимов (Журавлёв, Фальковский, 33:41)
2:1 Ливо (Тодд, Хафизуллин, 35:45)
2:2 Хмелевский (Ремпал, Науменков, 46:23)
2:3 Науменков (Алалыкин, Хмелевский, 50:57)
3:3 Яшкин (Барабанов, Галимов, 54:26, 5х4)
4:3 Фальковский (овертайм)
Следующий матч «Ак Барс» проведет 31 января в Тольятти с «Ладой».
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