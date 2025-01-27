Иран закупит российские истребители Су-35 для усиления ВВС

Фото: Максим Платонов

Заместитель начальника центрального штаба вооруженных сил Ирана «Хатам аль-Анбия» генерал Корпуса стражей исламской революции Али Шадмани подтвердил приобретение истребителей Су-35 из России. Об этом сообщили в ТАСС.

Первые самолеты прибыли в Иран еще в ноябре прошлого года, однако их точное количество и сумма сделки не были раскрыты.

Генерал заявил, что Иран будет продолжать военные закупки для укрепления своих воздушных, наземных и морских сил в ответ на возникающие потребности. Изначально Тегеран договорился с Москвой о поставке 25 истребителей, после чего количество заказанных самолетов было увеличено до 50 единиц.

Кроме того, Шадмани сообщил об успешном испытании новых систем противовоздушной обороны, которые были установлены для замены поврежденных во время недавнего израильского удара.

