В Татарстане утвердили заключение по делу о мошенничестве на 27 млн рублей

Фото: Ирина Плотникова

Прокуратура Татарстана завершила формирование обвинительного заключения в отношении 27-летнего уроженца города Сарапула Удмуртии, обвиняемого в мошенничестве на сумму свыше 27,9 млн рублей. Обвинение основано на ч. 4 ст. 159 УК, которая касается мошенничества, совершенного в особо крупном размере. Об этом сообщили в пресс-службе.

Следствие установило, что с 2019 по 2021 год обвиняемый, действуя в составе группы лиц, обманул 10 граждан, представившись экспертом в области финансовой грамотности и брокерской деятельности. Используя названия компаний «Файненшл Траст» и «ФТ-групп», мошенники действовали не только на территории Татарстана, но и в Нижнем Новгороде и Екатеринбурге.

Обвиняемый признал свою вину. Уголовное дело направлено в Советский районный суд Казани для дальнейшего рассмотрения. Кроме того, по делу о соучастниках, из которых выявлены четыре человека, продолжается судебное разбирательство.

Анастасия Фартыгина