В Китае создадут анимационную адаптацию «Маленького принца»

Этот проект объединит известный сюжет книги с биографией автора

Фото: Реальное время

Шанхайская компания El Pajaro Pictures в сотрудничестве с медийно-технологической инвестиционной группой Stars Collective начала работу над новой экранизацией классической повести «Маленький принц» Антуана де Сент-Экзюпери. Этот проект объединит известный сюжет книги с биографией автора, охватывая драматический период его жизни с 1940 по 1944 год. Фильм уже получил официальное одобрение от организации POMASE, которая управляет наследием писателя, а также личную поддержку президента этой организации Оливье д’Аге.

Ключевой особенностью новой экранизации станет использование гибридной анимационной техники. Двухмерные акварельные изображения будут сочетаться с трехмерной масляной живописью, что создаст визуальный стиль, соответствующий тонкому и поэтическому настроению оригинального произведения. Режиссером назначен Ли Цзихун, известный в Китае как переводчик «Маленького принца» на китайский язык. Его перевод, изданный в 2013 году, разошелся тиражом более 6 млн экземпляров. По словам режиссера, фильм не только представит зрителям классическую сказку, но и расскажет «запутанную и интригующую историю самого автора и создания его шедевра».

Оригинальная книга, впервые опубликованная в 1943 году, — одна из самых известных в мировой литературе. Ее перевели более чем на 300 языков, а общий тираж превысил 200 млн экземпляров. Сюжет рассказывает о маленьком принце, путешествующем по различным планетам, где он встречает необычных персонажей. Через эти встречи раскрывается аллегорическая суть человеческой природы. История подается через восприятие летчика, потерпевшего аварию в пустыне, что отражает личный опыт самого Сент-Экзюпери.

«Маленький принц» не раз вдохновлял кинематографистов. Первая экранизация была создана в 1966 году режиссером Арунасом Жебрюнасом, однако она подверглась критике в СССР за отклонения от оригинального текста. В 1974 году режиссер Стэнли Донен создал первую западную полнометражную версию, где роль летчика исполнил Ричард Кили, а небольшие роли сыграли такие звезды, как Джин Уайлдер и Боб Фосс. Самой успешной адаптацией считается анимационный фильм Марка Осборна 2015 года, который собрал в мировом прокате более 100 млн долларов.

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Екатерина Петрова