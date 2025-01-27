Четверо жителей Казани предстанут перед судом за организацию азартных игр

Фото: Владимир Васильев

Четверо жителей Казани обвиняются в незаконной организации и проведении азартных игр, сообщили в пресс-службе прокуратуры Татарстана.

Обвинительное заключение по уголовному делу, квалифицированному по ч. 2 ст. 171.2 УК, было утверждено и направлено в Зеленодольский городской суд.

Следствие установило, что с декабря 2023 года по март 2024 года обвиняемые, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, организовали азартные игры на деньги в помещении на улице Ленина в Зеленодольске, используя игровое оборудование.

Теперь дело будет рассмотрено судом, где обвиняемые предстанут перед правосудием.

Анастасия Фартыгина