Четверо жителей Казани предстанут перед судом за организацию азартных игр
Четверо жителей Казани обвиняются в незаконной организации и проведении азартных игр, сообщили в пресс-службе прокуратуры Татарстана.
Обвинительное заключение по уголовному делу, квалифицированному по ч. 2 ст. 171.2 УК, было утверждено и направлено в Зеленодольский городской суд.
Следствие установило, что с декабря 2023 года по март 2024 года обвиняемые, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, организовали азартные игры на деньги в помещении на улице Ленина в Зеленодольске, используя игровое оборудование.
Теперь дело будет рассмотрено судом, где обвиняемые предстанут перед правосудием.
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