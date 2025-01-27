Путин: подвиг блокадного Ленинграда никогда не будет предан забвению

Фото: Михаил Захаров

Президент России Владимир Путин заявил, что подвиг осажденного Ленинграда не будет забыт и останется в веках. Это заявление было сделано накануне церемонии вручения наград ветеранам-ленинградцам, приуроченной к годовщине снятия блокады.

— Никогда не будет предан забвению массовый подвиг осажденного города, — подчеркнул президент.

Он заявил, что ветераны оставили потомкам пример самоотверженности, милосердия и сплоченности — качеств, которые укрепляют уверенность народа в себе.

— Эта дата чтится в каждой семье, — добавил он.

Президент также подчеркнул, что для всей страны ленинградская победа станет символом мужества и духовной мощи народа, важным рубежом в борьбе с нацизмом и ключевой вехой на пути к победе над врагом.

Также Владимир Путин в 81-ю годовщину полного снятия блокады Ленинграда возложил венок к монументу «Мать-Родина» на Пискаревском мемориальном кладбище в Санкт-Петербурге.

Анастасия Фартыгина