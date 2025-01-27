На юбилейный Казанский марафон подали рекордные 17 тыс. заявок

Фото: Максим Платонов

До старта юбилейного Казанского марафона, который пройдет 3—4 мая, осталось 100 дней. Организаторы уже зафиксировали рекордные 17 тыс. регистраций, что в три раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, когда зарегистрировались чуть меньше 6 тыс. участников.

Директор марафона Вадим Янгиров подчеркнул, что юбилейный забег стал рекордным по всем показателям и поставил высокую планку для организаторов.

— Теперь перед нами новые вызовы, и мы рады такому интересу к нашему мероприятию. Наша информационная кампания переходит в активную стадию, и скоро мы поделимся сюрпризами и событиями для участников, — добавил Янгиров.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

В рамках марафона 3 мая традиционно пройдут забеги на дистанции 3 и 10 км, а 4 мая состоится основной забег на 42,2 км и полумарафон на 21,1 км. В этом году марафон также станет площадкой для чемпионата России, где соберутся сильнейшие бегуны страны, что обещает интересное зрелище для болельщиков.



Казанский марафон в 2024 году стал частью Лиги БРИКС и Лиги марафонов России наряду с известными забегами в Санкт-Петербурге и Москве. В будущем организаторы планируют расширить сотрудничество и объединить до 10 марафонов стран БРИКС, создавая платформу для развития массовых беговых соревнований.

Напомним, что в прошлогоднем казанском «Кроссе нации» приняли участие свыше 15 тысяч человек, сообщила пресс-служба мэрии города.

Анастасия Фартыгина